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Los creadores usan el tacto para adivinar ingredientes en reto de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los influencers tuvieron la encomienda de adivinar los ingredientes que se encontraban detrás de seis cajas misteriosas

Los creadores se dieron cita en la cocina oculta de MasterChef 24/7 para vivir un reto express a cargo del Chef Diego Niño, quien desafió a Julio Frank, Alee López, Denisse Castillo y Ale Castellanos a adivinar los ingredientes que se encontraban detrás de seis cajas misteriosas por medio de su sentido del tacto.

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