MasterChef 24/7 | Los hosts digitales reviven lo más impactante de la gala del Gran Estreno de MasterChef 24/7

Leslie Gallardo y Antonio Betancourt repasaron los momentos más impactantes de la gala en MasterChef 24/7 y presentaron una nueva sección que promete mucho contenido exclusivo. En este espacio estarán presentes los eliminados, quienes compartirán su experiencia, anécdotas y momentos únicos que no se vieron durante la competencia. Una nueva forma de seguir viviendo la cocina más famosa de México.

