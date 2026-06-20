“Fue tu culpa": Señalan a Diego de esparcir rumores falsos sobre uno de los cocineros de MasterChef 24/7

El reto de salvación en MasterChef 24/7 con la dinámica de rotaciones causó revuelo entre los cocineros. Y es que además de que los jueces tuvieron muy malas críticas para los platillos, Diego usó su poder del Pin para bloquearle los votos a Luis, argumentando que esta decisión era porque no ayudó en nada y esta fue una forma de sabotaje. Al respecto, el creador de “Notibola” le reprochó que si todo estos rumores lo están apuntando, es por su culpa y por haberle hecho esa observación ante todos sus compañeros.