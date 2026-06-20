Ramahá admite que arruinó la carne de Luis en MasterChef 24/7 y asegura que no fue intencional (VIDEO)

En el viernes de salvación de MasterChef 24/7 del 19 de junio, los participantes experimentaron una extraña dinámica de rotaciones, lo que implicó que tuvieran que estarse cambiando de estación para trabajar en las recetas de sus compañeros. Y ante los fatídicos resultados que hubo, Ramahá terminó aceptando que fue su culpa que una porción de la carne de Luis no pudiera servirse, pero señaló que se trató de un simple error, ya que entendió mal las instrucciones.