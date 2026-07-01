“Me siento oaxaqueño": Luis le comparte a Nora su pasión por la cultura de Oaxaca (VIDEO)
El conductor de “Notibola” y la portadora del Pin del Chef intercambiaron anécdotas sobre la influencia de la cultura oaxaqueña en sus vidas
A solamente unos minutos de que empezara la batalla por equipos de MasterChef 24/7, el conductor de “Notibola” y la actual portadora del Pin del Chef intercambiaron anécdotas sobre la influencia de la cultura oaxaqueña en sus vidas y por supuesto, en la cocina más poderosa de México.