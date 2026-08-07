MasterChef 24/7: 5 desayunos con huevo al estilo de la cocina más famosa de México

El huevo es uno de los ingredientes más nobles y populares dentro de la gastronomía y uno de los alimentos favoritos de los mexicanos para desayunar. En MasterChef 24/7, dominar la cocción, la humedad y el sazón de este producto puede marcado la diferencia entre el éxito rotundo y el delantal negro.

Aquí te compartimos cinco propuestas de desayunos inspiradas en la cocina más famosa de México para transformar tu desayuno diario. Toma nota y no dudes en sorprender a tu familia con estas recetas.

5 desayunos con huevo al estilo MasterChef 24/7

Huevos pochados sobre tostada de aguacate y chile seco: La prueba de fuego para cualquier participante. El secreto está en mantener el agua a fuego bajo con un chorrito de vinagre blanco, logrando que la clara envuelva a la yema hasta dejarla líquida al corte. Servidos sobre pan de masa madre frotado con ajo y aguacate machacado, ofrecen un contraste de texturas imbatible.

Omelette francés de finas hierbas: Lejos de la versión dorada y doblada a la mitad, la alta cocina exige una superficie lisa, sin color y un corazón cremoso. Cocinado a fuego mínimo con bastante mantequilla, se perfuma con ciboulette y estragón antes de enrollarse con sutileza.

Huevos cazuela con salsa ranchera martajada: Un homenaje a la tradición mexicana. Se hornean directamente sobre una salsa de jitomate asado al comal con chile serrano y cebolla, permitiendo que la proteína se cocine suavemente en el caldillo hasta cuajar.

Huevos revueltos estilo cremoso: Al estilo de las pruebas de velocidad, los huevos revueltos no deben secarse jamás. Se baten vigorosamente a baño María o a fuego muy bajo, retirando la sartén constantemente mientras se añade mantequilla fría para frenar la cocción y obtener una textura aterciopelada.

Huevos benedictinos con lomo embuchado: Elevando el clásico dominical, la clave de este platillo reside en la emulsión de la salsa holandesa. El toque de acidez del limón fresco equilibra la grasa de la yema y la salinidad del lomo sobre un muffin inglés bien tostado.

Atrévete a experimentar con estos métodos en casa y descubre cómo un ingrediente cotidiano puede convertirse en la estrella de tu cocina.

