¡A cumplir los castigos y beneficios! Los cocineros de MasterChef 24/7 son despertados durante la madrugada (VIDEO)

Luego de ser designados en la pasada gala de beneficios y castigos para ir al mercado La Nueva Viga, ya fuera para trabajar con los cargadores de alimentos o para conocer y aprender de ingredientes, Antrax, Lancer, Ramahá, Carmen y Claudia fueron despertados aproximadamente a las 2:30 AM con el fin de que comenzaran a prepararse.

