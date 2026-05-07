MasterChef 24/7 agradece a todos los que compartieron su sazón en el casting digital

MasterChef 24/7 agradeció a todas las personas que participaron en el casting digital con el sueño de formar parte de la cocina más famosa de México. Cada aspirante compartió no solo su sazón y talento culinario, sino también historias de vida llenas de esfuerzo, pasión y dedicación. Sin duda, conocer el recorrido y las emociones detrás de cada participante se ha convertido en una de las partes más especiales de este proyecto.