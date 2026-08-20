¿Antrax dejó sus estadísticas a propósito en MasterChef 24/7? Carmen y Julio comparten sus teorías al respecto (VIDEO)

Aunque Antrax sigue ausente debido a que continúa en valoración médica con motivo del accidente que sufrió durante el primer reto del pasado domingo de eliminación, la presencia de sus estadísticas en el Mundo MasterChef despertó la curiosidad de Carmen y Julio, quienes compartieron sus teorías al respecto y la posibilidad de que las haya dejado a propósito.