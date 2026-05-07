MasterChef 24/7 | Claudia Lizaldi revela cómo ha evolucionado junto a la cocina más famosa de México

Claudia Lizaldi habló sobre el crecimiento personal y profesional que ha vivido desde que forma parte de MasterChef México. La talentosa conductora aseguró que esta experiencia le ha dejado grandes aprendizajes, permitiéndole conectar de una manera especial con los participantes, chefs y la audiencia. Con el paso del tiempo, Claudia ha logrado consolidarse como una pieza clave dentro del elenco de la cocina más famosa de México, llevando emoción y cercanía en cada temporada.