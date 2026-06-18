MasterChef 24/7 arranca con el regreso del Chef Poncho Cadena, aunque una de las Cocineras tendrá que ausentarse debido a problemas de salud
Una nueva etapa comienza en MasterChef 24/7 con grandes emociones y cambios inesperados.
Inicia una nueva jornada con el esperado regreso del Chef Poncho Cadena a la cocina, mientras que lamentablemente la Cocinera María se ausentará debido a problemas de salud. Los retos continúan en MasterChef 24/7 y los cocineros deberán demostrar su talento ante este jueves de Delantales Negros.