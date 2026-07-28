El segundo grupo de la noche conoce su Reto, donde todos buscarán ser Capitanes en el martes de Beneficio y Castigo en MasterChef 24/7
Los Cocineros enfrentan un nuevo desafío con un solo objetivo: convertirse en Capitanes de la competencia.
La competencia sube de nivel con el segundo reto en busca de los nuevos Capitanes en MasterChef 24/7. Los Cocineros deberán demostrar su talento, estrategia y capacidad para destacar frente a los Chefs, ya que solo los mejores conseguirán el liderazgo para la siguiente etapa de la competencia.