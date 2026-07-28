Uno de los momentos MÁS emotivos de MasterChef 24/7, Jazmín habló sobre las dificultades de su vida y sus sueños
Uno de los momentos más emotivos de la temporada dejó conocer el lado más humano de los Cocineros.
La cocina hizo una pausa para dar paso a la emoción en el universo de MasterChef 24/7. En uno de los momentos más conmovedores de la competencia, los Cocineros compartieron sus sueños, las historias que los han marcado y las razones que los impulsan a luchar por cumplir su meta dentro del reality.