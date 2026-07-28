Así fue la reacción de Lancer a las heridas de Michelle tras su fuerte accidente en MasterChef 24/7
Las heridas de Michelle tras su fuerte accidente generaron preocupación y diversas reacciones dentro de MasterChef 24/7.
La preocupación se apoderó de MasterChef 24/7 luego de que Michelle sufriera un fuerte accidente que le dejó visibles heridas. La noticia no pasó desapercibida y los Cocineros reaccionaron ante lo sucedido, mostrando su sentir en uno de los momentos más comentados de la competencia.