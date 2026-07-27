Este lunes del Pin del Chef habrá una gran sorpresa, pues los cocineros de MasterChef 24/7 podrán conseguir la Salvación o un FUERTE castigo
El Reto por el Pin del Chef pondrá en juego la salvación, pero también un castigo que nadie quiere recibir.
Una nueva semana comienza con un desafío que puede cambiar el rumbo de MasterChef 24/7. El Reto por el Pin del Chef otorgará la salvación a un Cocinero, mientras que el inesperado Pin Negro pondrá en aprietos a quien tenga la mala fortuna de obtenerlo, recibiendo fuertes castigos.