Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo 27 de julio

El episodio de Survivor México La Reliquia en Llamas de este 27 de julio estuvo cargado de emoción, estrategia y grandes enfrentamientos. La jornada comenzó con un intenso juego por los suministros, donde Halcones y Jaguares dejaron todo en el circuito para conseguir alimento y fortalecer a sus tribus de cara a los próximos desafíos. Más adelante, una empanada de queso fue la recompensa que desató otro vibrante duelo, demostrando que cualquier alimento puede convertirse en una motivación extra cuando la supervivencia está en juego. En el campamento de Halcones, Javier asumió el liderazgo como nuevo capitán, con la misión de organizar a su equipo, asignar roles y mantener la unidad para evitar conflictos internos. Por su parte, Rey Grupero dejó claro que jugará pensando en su beneficio, confesando que está dispuesto a mover las piezas y generar caos si eso le permite avanzar en la competencia. Con nuevos liderazgos, estrategias cada vez más marcadas y desafíos que ponen al límite a los sobrevivientes, la batalla por permanecer en la isla continúa intensificándose.