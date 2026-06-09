Inician los intensos retos del martes de Beneficio y Castigo y sí, no hay amistades
Los cocineros se enfrentan cara a cara en intensos duelos donde el resultado traerá recompensas o consecuencias.
La competencia sube de nivel con el inicio de los esperados retos de 1 vs 1. Cada cocinero deberá demostrar su talento y sangre fría frente a un rival directo, sabiendo que la victoria puede otorgarle un importante beneficio, mientras que la derrota podría significar un duro castigo dentro de MasterChef 24/7.