Lancer arrasa en la prueba express de MasterChef 24/7 y le gana importante VENTAJA a Emmanuel (VIDEO)

Tras su polémica ruptura con Michelle por las diferencias que ya no pudieron arreglar, Lancer se ha concentrado únicamente en cocinar y dar lo mejor para calificar entre los mejores 12 cocineros de MasterChef 24/7. Y además de su esfuerzo, todo parece indicar que la suerte también está de su lado, tanto así que logró ganar en la prueba de conocimientos con el Chef Diego Niño y por solo un punto le ganó a Emmanuel, con el que tenía una revancha en mente por la vez que lo saboteó para ayudar a Jazmín.