¿Cómo y dónde votar HOY 17 de junio del 2026 para elegir Capitán en MasterChef 24/7?
Corre a votar por tu cocinero favorito en MasterChef 24/7 en esta Batalla por Equipos del 17 de junio.
Este miércoles de Batalla por Equipos la cocina de MasterChef 24/7 se pondrá más que intensa, pues a algunos cocineros les vendrá más que bien la Capitanía que aún queda disponible, siendo este uno de los retos que podría significar su permanencia una semana más dentro del reality show.
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Dentro de MasterChef 24/7 cualquier cosa podría pasar y es que en esta quinta semana ya hemos visto cómo las tensiones y sobre todo alianzas le han dado un sabor interesante a la competencia que es individual… Por lo que poco a poco logramos ver las estrategias que han tenido un gran peso durante las jornadas, por lo que todo mundo querrá llevarse la Capitanía de hoy.
¿Cómo Votar en MasterChef 24/7 para elegir Capitán de la Batalla por Equipos hoy?
Para que puedas votar, debes de ir a nuestro sitio web oficial, donde en la sección de MasterChef 24/7 podrás encontrar el apartado de VOTACIONES y ahí mismo elegirás a quien quieres que sea el tercer Capitán de esta Batalla por Equipos.
También puedes votar a través de nuestra app oficial de Tv Azteca En Vivo, donde encontrarás a los Cocineros elegibles para que sean Capitanes de la Batalla por Equipos de esta quinta semana de MasterChef 24/7.
¿Quiénes son los Capitanes de la quinta semana de MasterChef 24/7?
Tras una intensa jornada fue que logramos ver cómo Claudia y María lograron hacerse con las primeras dos Capitanías de la semana y es que así como crecen las relaciones dentro de los participantes, también las enemistades, justo como Claudia quien con todo y castigo logró superar a sus compañeros.
Recuerda que en Masterchef 24/7 tú eres quien tiene la última palabra, por lo que a través de votaciones podrás elegir qué Cocinera o Cocinero tendrá la tercera y último rol de Capitán este miércoles 17 de junio.