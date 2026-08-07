Este jueves de Delantales Negros los Cocineros jugarán su suerte con dos Retos muy especiales en MasterChef 24/7
Los cocineros enfrentarán un nuevo desafío con el objetivo de evitar el temido Delantal Negro en MasterChef 24/7.
La competencia continúa en MasterChef 24/7 con un reto decisivo este jueves, donde los cocineros tendrán la oportunidad de demostrar su talento en la cocina y luchar por mantenerse a salvo. Solo quienes superen este desafío podrán librar el Delantal Negro y seguir avanzando en la competencia.