¿Diva o Guapa? La respuesta definitiva de Flor sobre su grupo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El tema del team al que pertenece Flor en MasterChef 24/7 no termina. Este sábado, la cocinera fue cuestionada acerca del grupo y aclaró que no es parte de Las Divas, pero que Las Guapas del Barrios lo inició con Camila y ella ya no está en la competencia, por lo que desde su salida ella solo es de su pueblo. Otros como Antrax e Ixdit sí reconocieron pertenecer a ese bando, mientras que Claudia dijo que ella nunca ha tenido uno. Por su parte, Michelle señaló que ahorita su unión es con Lancer.