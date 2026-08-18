“Es muy cobarde": Lancer apunta contra Carmen tras una FUERTE PELEA en MasterChef 24/7

Lancer ganó el reto express de MasterChef 24/7 y se ganó una ventaja con Michelle, que es la portadora del Pin. Sin embargo, su celebración se empañó cuando se dio cuenta de que Carmen estaba burlándose de él y comenzaron a discutir, pues a pesar de que la cocinera dijo que era una broma para que la Chef Isabel Carvajal no la regañara, a Bruno le molestó que quisiera fingir que no pasaba nada y la tachó de ser “cobarde”.