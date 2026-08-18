Julio se burla de Ixdit por su desempeño en MasterChef 24/7: “Han entregado unas cosas horribles”

Parece que la eliminación de este martes 18 de agosto en MasterChef 24/7 no es un tema que le preocupe a Julio, pues tal como le dijo a Carmen, piensa que sus compañeros aún tienen errores, como los que cometió Ixdit. Y es que a pesar de que no dijo su nombre directamente, ella fue su única rival en el reto del Pin y afirmó que “unas costillas que entregaron a lado de mí" estaban mal hechas y con una presentación que dejó mucho que desear.