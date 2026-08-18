Julio se burla de Ixdit por su desempeño en MasterChef 24/7: “Han entregado unas cosas horribles”
El cocinero dejó ver que no se siente nervioso por la eliminación semanal, pues considera que todavía hay rivales que tienen peores errores que los suyos.
Parece que la eliminación de este martes 18 de agosto en MasterChef 24/7 no es un tema que le preocupe a Julio, pues tal como le dijo a Carmen, piensa que sus compañeros aún tienen errores, como los que cometió Ixdit. Y es que a pesar de que no dijo su nombre directamente, ella fue su única rival en el reto del Pin y afirmó que “unas costillas que entregaron a lado de mí" estaban mal hechas y con una presentación que dejó mucho que desear.