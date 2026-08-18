¿Cómo recuperar la motivación tras un fracaso? Un especialista nos responde en el Día de Nunca Rendirse
Hoy, 18 de agosto, se celebra el Día de Nunca Rendirse. El coach de vida Miguel Ángel Mercadal viene con una importante lección para compartirnos.
Ninguno de nosotros está exento del fracaso o la vulnerabilidad; es ahí donde entra la importancia de aprender a cambiar de ruta. Miguel Ángel Mercadal nos enseña a lidiar con la frustración en Venga La Alegría, este 18 de agosto como parte del Día de Nunca Rendirse.