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¡Ixdit le lanza reclamo a Emmanuel por su pereza en MasterChef 24/7! “No finjas” (VIDEO)

La parejita aprovechó un momento a solas para compartir unos arrumacos y confirmar que a ninguno le gusta lavar trastes

Mientras sus compañeros se mantenían ocupados en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 con la misión del día que consistió en preparar comida para todos, Ixdit y Emmanuel aprovecharon su tiempo a solas para tener arrumacos y discutir por quién lavaba los trastes... ¡a ninguno de ellos le agrada, al parecer!

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