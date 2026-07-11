¡Ixdit le lanza reclamo a Emmanuel por su pereza en MasterChef 24/7! “No finjas” (VIDEO)

Mientras sus compañeros se mantenían ocupados en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 con la misión del día que consistió en preparar comida para todos, Ixdit y Emmanuel aprovecharon su tiempo a solas para tener arrumacos y discutir por quién lavaba los trastes... ¡a ninguno de ellos le agrada, al parecer!

