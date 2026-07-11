Carmen revela por qué sospecha que podría quedar eliminada de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Aunque quiere estar optimista ante la situación, Carmen piensa que podría ser la siguiente en salir y ya hasta tuvo una premonición que la alertó de su futuro.
Tras cometer un GRAVE error en el viernes de salvación, Carmen está en peligro de quedar eliminada de MasterChef 24/7 y es una posibilidad en la que no ha dejado de pensar. Esto porque tuvo un sueño en el que por fin se reencontraba con su novia, lo que piensa que puede ser una señal de que quizá su tiempo en la cocina más famosa de México ya está por terminarse, algo que sabe que es una posibilidad latente porque no hay forma de predecir si le irá bien.