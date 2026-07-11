“Sabía que no era normal": Carmen se hace una limpia en MasterChef 24/7 y queda PREOCUPADA por los resultados (VIDEO)

Aprovechando la práctica sabatina que le causó tantos problemas con Claudia, Carmen tomó un huevo de la Dark Kitchen de MasterChef 24/7 para hacerse una limpia y así poder desprenderse de cualquier mala energía que la esté acechando. Y aunque estaba un poco incrédula de lo que podía salir, se preocupó cuando se dio cuenta de que según la lectura de la yema, está cargando con el llamado “mal de ojo” y esto podría explicar todos los obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar.