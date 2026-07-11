Carmen le confiesa a Luis que Michelle NO quería hacer equipo con él en MasterChef 24/7: “No te puedes molestar”

El viernes de salvación en MasterChef 24/7 llevó a los cocineros al límite, en especial porque Carmen tuvo la ventaja de armar parejas para la primera ronda. Uno de los movimientos que hizo fue poner a Michelle con Luis, algo que no le agradó en lo absoluto a la joven cocinera, quien le reprochó a su compañera que ella “sí le hubiera puesto a alguien chido” y la tijuanense no dudó en contárselo a su compañero.