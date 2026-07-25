¡Ixdit quedó FLECHADA con el talento de Emmanuel para los postres! ‘No tengo palabras’ (VIDEO)
La parejita disfrutó de un hermoso momento la mañana de este sábado... ¡los hot cakes y el flan de Emmanuel fueron un éxito!
Ixdit cumplió años dentro del universo MasterChef 24/7 y, para festejarla a lo grande, Emmanuel la sorprendió con un ramo de flores y un desayuno sorpresa que dejaron a la cocinera, literalmente, sin palabras... ¡nunca pensó que su novio tuviera tanto talento para la repostería y así lo felicitó!