Emmanuel de MasterChef 24/7 comparte su receta de “power pancakes” para los que hacen mucho ejercicio (VIDEO)

Emmanuel es uno de los cocineros que más ha sorprendido a los chefs y “Maestros del fuego” en la semana 10 de MasterChef 24/7 por su evolución. Sin embargo, a él no se le olvida que es fan de las recetas saludables y cada que tiene oportunidad trata de replicarlas, como con los “power pancakes” que preparó por el cumpleaños de Ixdit y que priorizan los ingredientes con bastante proteína y que se trata de un platillo que le gusta mucho para sus arduos entrenamientos.