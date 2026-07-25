Emmanuel de MasterChef 24/7 comparte su receta de “power pancakes” para los que hacen mucho ejercicio (VIDEO)
A pesar de que cada vez es mejor cocinando, a Emmanuel no se le olvidan sus buenos hábitos y reveló que prefiere preparar los hot cakes con proteína.
Emmanuel es uno de los cocineros que más ha sorprendido a los chefs y “Maestros del fuego” en la semana 10 de MasterChef 24/7 por su evolución. Sin embargo, a él no se le olvida que es fan de las recetas saludables y cada que tiene oportunidad trata de replicarlas, como con los “power pancakes” que preparó por el cumpleaños de Ixdit y que priorizan los ingredientes con bastante proteína y que se trata de un platillo que le gusta mucho para sus arduos entrenamientos.