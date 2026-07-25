Michelle deja atrás las rivalidades con Emmanuel en MasterChef 24/7 y se emociona por sus detalles con Ixdit (VIDEO)

Luego de una semana muy intensa entre pruebas de cocinar para competir por un lugar en el top 12 de MasterChef 24/7, los cocineros finalmente tuvieron un descanso y pasaron un rato muy agradable en el mini festejo de cumpleaños que Emmanuel organizó para Ixdit. Y una de las que más se entusiasmó fue Michelle, quien le aplaudió el empeño que puso al cocinar para todos y hasta se acercó a él para “chocar las manos”, en lugar de discutir por todo como en otras ocasiones.