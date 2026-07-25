Michelle deja atrás las rivalidades con Emmanuel en MasterChef 24/7 y se emociona por sus detalles con Ixdit (VIDEO)
A pesar de que su convivencia en MasterChef 24/7 no es la mejor, Michelle no dudó en reconocer el esfuerzo que hizo Emmanuel para el cumpleaños de Ixdit.
Luego de una semana muy intensa entre pruebas de cocinar para competir por un lugar en el top 12 de MasterChef 24/7, los cocineros finalmente tuvieron un descanso y pasaron un rato muy agradable en el mini festejo de cumpleaños que Emmanuel organizó para Ixdit. Y una de las que más se entusiasmó fue Michelle, quien le aplaudió el empeño que puso al cocinar para todos y hasta se acercó a él para “chocar las manos”, en lugar de discutir por todo como en otras ocasiones.