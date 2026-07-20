¡La Chef Isabel Carvajal revela que NO creía en Emmanuel, pero se llevó una sorpresa! (VIDEO)

Luego de la clase de cuscús de este lunes impartida por la Chef Carvajal en MasterChef 24/7, la “Maestra de Fuego” aceptó que aunque no tiene alumnos favoritos sí se quedó muy impresionada por la evolución culinaria de Emmanuel... ¡pensó que saldría eliminado, pero ahora pinta fuerte para ser campeón!

