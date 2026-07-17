Nora le da PODEROSO consejo a Ramahá tras revés con el Chef Herrera en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Nora y Ramahá tuvieron una intensa charla cargada de emotividad y consejos en donde la cocinera le recomendó a su compañero que, en lugar de centrarse en las críticas, se fijara en lo bueno que ha vivido en MasterChef 24/7… ¡el yucateco contempló la posibilidad de “dejarse perder” el domingo, pero ahora no se sabe!