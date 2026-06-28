MasterChef 24/7: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de domingo de ELIMINACIÓN de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado en línea, gratis y por internet.

Este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 llega con más sorpresas que nunca. La competencia entra en una nueva etapa donde cada decisión puede cambiar el rumbo de la Escuela Culinaria más importante de México, ningún cocinero tiene asegurada su permanencia. Los participantes con Delantal Negro deberán entregar el mejor platillo de sus vidas para convencer al jurado y evitar convertirse en el séptimo eliminado de la temporada.

Sigue EN VIVO y ONLINE la transmisión de la gala de eliminación a través de Azteca UNO, donde podrás conocer minuto a minuto quién logra salvarse, quién sube al balcón y qué cocinero tendrá que despedirse definitivamente de la cocina más famosa de México. La competencia se vuelve cada vez más intensa y cualquier error podría marcar el final del sueño de llevarse el título de MasterChef 24/7.