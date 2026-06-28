Hora límite para VOTAR hoy domingo 24 de junio 2026 para salvar a tu cocinero favorito de Masterchef 24/7

Como se mencionó anteriormente, MasterChef 24/7 entra en una nueva etapa donde los cocineros estarán trabajando, conviviendo y llevando sus emociones al límite, pues durante este proceso cualquier mínimo error puede jugarles en contra y muetra de ello es la lista de los cocineros con Delantales Negros, pues hay varios participantes estarán cocinando en el Domingo de Eliminación, por lo que tendrán que demostrar la noche de este 28 de junio por qué merecen quedarse. Sin embargo, existe la posibilidad de que uno suba al balcón de la salvación gracias al apoyo del público.

¿Quiénes son los participantes que tienen Delantal Negro y por quién puedo votar?

Como lo mencionamos anteriormente, para este domingo 28 de junio, hay 10 participantes que están en riesgo de convertirse en el septimo eliminado de MasterChef 24/7, sin embargo, uno de ellos puede ser salvado a través de tu voto, si aún no sabes quiénes están en riesgo de salir esta noche aquí te dejamos una lista de los cocineros que necesitan de tu apoyo.



Daniela

Julio

Ismael

Nora

Emmanuel

Luis

Flor

Camila

Diego

Ramahá

¿Cómo y dónde puedo votar para salvar a mi participante favorito de la eliminación de MasterChef 24/7?

Para este Domingo de Eliminación hay varios participantes con Delantal Negro por lo que tendrán que demostrar a través de su platillo por qué merecen estar dentro del reality culinario, sin embargo, como cada fin de semana el público jugará un papel importante donde tiene en sus manos el poder de elegir a uno de ellos en subir al balcón y asegurar su lugar unos días más, por lo que te invitamos a ejercer tu voto a través de del siguiente masterchef/vota/ recordemos que tpu como publico tienes derecho a 10 votos los cuales puedes darselo a un solo participante o repartirlo entre varios, solo que en total sumen 10.

Una vez concluido el proceso puedes obtener VOTOS EXTRAS los cuales de igual forma son 10 y puedes repetir el proceso de votación o dar esos puntos a otros participantes, recuerda seguir la transmisión del programa ya que en cualquier momento nuestra querida conductora Claudia Lizaldi Indicará la hora límite donde se cierran votaciones, una vez lanzadas estas palabras ya no se recibirá ningún voto, así que no pierdas la oportunidad de apoyar a tu participante favorito y comienza a votar.