“Me duele": Flor admite que le sirvieron los regaños del Chef Édgar Núñez en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La salida de Camila fue muy triste para Flor, quien se quedó desanimada por perder a su mejor amiga de MasterChef 24/7 y hasta el Chef Édgar Núñez se dio cuenta de la situación, por lo que la regañó y le dijo que no estaba bien que junto a Jazmín se la pasaran lamentándose. A partir de este momento, la cocinera quiso cambiar de actitud y reveló que por eso ya no ha mencionado tanto a su familia, pues le duele recordarlos y siempre termina llorando, pero ya no quiere mostrar esta faceta.