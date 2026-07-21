¡Comienza la etapa más exigente de MasterChef 24/7! TODOS los cocineros portan delantales negros

Ha comenzado una nueva etapa en MasterChef 24/7 y es que a partir del siguiente lunes se conocerán a los cocineros que conformarán el Top 12 de la competencia culinaria, por lo que la exigencia crecerá todavía más y para muestra está el anuncio hecho al inicio de la gala por el Pin del Chef, pues los trece participantes comenzaron su desafío vistiendo delantales negros, tal y como lo habían adelantado los Chefs en el pasado domingo de eliminación.

Minutos antes del desafío de las cajas misteriosas, la Chef Zahie Téllez le reveló a los cocineros que ante la nueva etapa, todos los participantes comenzarán en las mismas condiciones, por lo que vistieron los delantales negros y tendrán que cocinar toda esta semana para salvarse y entrar al esperado Top 12 de la competencia.

Poncho Cadena agregó que no todos los concursantes han demostrado el mismo compromiso en las clases y en la cocina más poderosa de México, por lo que sentenció que "si no suben el nivel, se van".

Por otro lado, el Chef Adrián Herrera señaló que la siguiente "será la etapa definitiva de MasterChef" y que quienes logren llegar al Top 12 recibirán una filipina, la cual significará el inicio de la recta final del reality show.

Mientras el Chef Poncho apuntó que el ganador de la noche no solamente se llevará el Pin del Chef, sino también la salvación inmediata, Zahie Téllez anticipó que los retos, a partir de esta misma noche, serán para profesionales y que los paladares más exigentes de México se encargarán, personalmente, de "llevarlos al límite".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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