Ramahá cree que está entre los mejores de MasterChef 24/7 y explica las contundentes razones

La final de MasterChef 24/7 está cada vez más cerca y los cocineros saben la importancia de mantenerse fuertes para no ser eliminados. Por lo que en una necesaria evaluación con el Chef Édgar Núñez, los participantes calificaron su desempeño y uno de los que demostró tener una gran confianza en sí mismo, fue Ramahá, que no tiene dudas de que sí ha sido de los mejores en la cocina más famosa de México.

Y es que desde su perspectiva, ha tenido una gran evolución desde que entró y es por esto que pudo pasar de cocinar solo platillos yucatecos, a conocer nuevas técnicas. Además, piensa que su labor como contrincante ha sido buena y la mejor prueba de esto, es que muy pocas veces ha estado en riesgo de ser eliminado, incluso a pesar de que no tuvo un récord impecable como el de Ixdit, que por seis semanas consecutivas subió al balcón.

"Yo creo que si me llegó a ir el martes, me voy con un 9. Fui el que menos mandiles negros tuvo a lo largo de la temporada, solo 3 nada más. De los 10 mandiles blancos, 9 fueron por la cocinada y uno porque me subió el público, pero realmente siento que me la he rifado cocinando y siempre he sido de los primeros en subir al balcón en esas 10 veces. Tuve 4 capitanías y gané 3, he recibido reconocimiento por parte de los chefs de que lo hago bien", afirmó el polémico participante, que también calificó a sus compañeros y fue muy severo con la mayoría.

TODOS los cocineros que están en las últimas 2 semanas de MasterChef 24/7: ¿quiénes serán finalistas?

Ixdit

Antrax

Claudia

Lancer

Flor

Michelle

Julio

Ramahá

Carmen

Tras la eliminación de Daniela de MasterChef 24/7 por un terrible error en su platillo final, ya solo quedan 9 cocineros, pero no todos podrán llegar a la semana final. Esto porque tal como anunció Claudia Lizaldi, a partir de este 17 de agosto también habrá expulsiones entre semana y todos tendrán que demostrar que tienen lo necesario para seguir avanzando.