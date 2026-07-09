Este jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7 estará marcado por la cocina oriental ¿Quién logrará ganar?
Los Delantales Negros enfrentarán un reto inspirado en la cocina oriental para luchar por su permanencia.
En esta ocasión, la cocina oriental será la protagonista y los participantes deberán demostrar su técnica, creatividad y precisión para convencer a los chefs y evitar continuar en riesgo. Solo los mejores lograrán salvarse pues la tensión aumenta en MasterChef 24/7 con un nuevo reto de Delantales Negros.