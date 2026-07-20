La FRASE DEL DÍA de Isabel Carvajal, Maestra de MasterChef 24/7, para afrontar las críticas con paz

La Chef Isabel Carvajal, "Maestra de Fuego" de MasterChef 24/7 , reconoció en la clase de hoy dedicada a la cocina cruda que las críticas siempre estarán a la orden del día, pero ella sabe cómo afrontarlas sin que la afecten: su poderosa reflexión sin duda alguna será clave para arrancar esta semana con increíbles lecciones de paz mental e inteligencia emocional.

¿Cómo afrontar una crítica según la Chef Isabel Carvajal?

La Maestra Isabel Carvajal nunca ha tenido problemas en contarle a los cocineros sobre su increíble historia de vida y cómo, a base de puro esfuerzo y pasión, logró convertirse en una de las Chefs especializadas en cocina mexicana más reconocidas no sólo a nivel local, sino en todo el mundo.

Consciente de que en el negocio de la comida siempre habrá gente dispuesta a criticar, sobre todo por envidia, la Chef le advirtió a los cocineros de MasterChef 24/7 que las palabras adversas pueden superarse de una forma sencilla, pero poderosa.

"Cuando alguien te critica, tienes que voltear a ver si ha hecho más que tú... y si es alguien que no ha hecho nada, ni siquiera se toma en cuenta (…) hay gente que critica mi negocio y si tiene 6 restaurantes entonces sí, hasta le pregunto que cómo lo hago (…) todo se muestra con resultados, si tiene mejores resultados que tú, entonces sí hay que tener la humildad de pedirle consejos, pero si no es así bueno pues... ahí nos damos cuenta qué clase de persona es", reflexionó la Chef.

"Es lo normal, tengo un mentor que me encanta y que siempre decía: 'si no están hablando mal de ti, es porque no estás haciendo suficiente ruido', entonces hay que hacer ruido, hay que ser conscientes y que no nos lastime el hecho de que haya alguien que diga algo malo de nosotros", explicó.

"Cuando no estamos haciendo algo bien es ahí cuando nos duele, pero si lo estás haciendo bien entonces... ¡que ladren! Entonces hay que hacer las cosas bien, de corazón", concluyó.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?