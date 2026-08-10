Sigue El Otro Lado de Los Realities de MasterChef 24/7 donde este lunes recibimos a Luis, el último eliminado
MasterChef 24/7 está llegando a su etapa final y este lunes recibimos en El Otro Lado de Los Realities a uno de los últimos eliminados de la temporada.
Esta temporada de Masterchef 24/7 está llegando a su final y como parte de las grandes sorpresas de la temporada tras Batallas y Retos donde no todos pueden mantenerse de pie, este lunes recibimos en El Otro Lado de Los Realities a Luis, quien a lo largo de las semanas seguimos en cada momento.