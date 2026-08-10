¡El equipo Amarillo arrasa y consigue su quinta calavera en un duelo decisivo!

El equipo amarillo salió con todo al campo de batalla y logró imponerse en el juego de hoy. Tras un enfrentamiento decisivo, Jaguares consiguió su quinta calavera y se llevó una importante victoria que les permite obtener los esperados suministros. La tribu demostró fuerza, coordinación y determinación para superar a sus rivales en una competencia donde cada punto podía marcar la diferencia.