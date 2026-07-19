La receta de MasterChef 24/7 para hacer palomita de mantequilla caseras con maíz palomero

Recientemente en MasterChef 24/7, Carmen no dudó en compartir ante las cámaras sus mejores trucos para lograr que una palomitas dignas del balcón. Así que si busca una receta para que queden impecables, crujientes y con ese nostálgico sabor a cine, pero hecho de forma 100% artesanal, este es el lugar indicado.

Hacer palomitas en casa parece una tarea sencilla, pero Carmen de MasterChef 24/7 demostró que la física culinaria y la precisión en los tiempos son fundamentales para evitar que los granos se quemen o queden a medio reventar.

¿Cómo hacer palomitas de maíz en sartén? El truco de MasterChef 24/7

A continuación, te revelamos el paso a paso que la cocinera utilizó para deleitar a los habitantes de la cocina más famosa del país.

El primer gran truco consiste en colocar una olla profunda sobre la estufa a flama alta. Carmen combina una base de aceite vegetal con una porción generosa de mantequilla. El aceite eleva el punto de humo, evitando que la mantequilla se queme y se amargue, pero permitiendo que impregne todo su aroma en el recipiente.

Hay que dejar que la mezcla de grasas esté sumamente caliente antes de dar el siguiente paso. En ese punto exacto, se incorporan tres cucharadas de maíz palomero de buena calidad y se sella la olla perfectamente con su tapa.

Una vez que los primeros granos comienzan a tronar con fuerza, Carmen revela la clave del éxito: agitar la olla constantemente de manera enérgica sin destaparla. Este movimiento distribuye el calor de forma homogénea y hace que los granos ya reventados suban, permitiendo que los que faltan toquen el fondo caliente y estallen.

Para el toque final, una vez que el sonido del cese se detiene por completo, se retira del fuego, se espolvorea sal fina al gusto y se sirve de inmediato. Una receta directa de las estaciones de MasterChef 24/7 para replicar este fin de semana.