MasterChef 24/7: 5 tonos de uñas cortas en tendencia para cocinar con estilo este verano

Cocinar al ritmo de MasterChef 24/7 exige la máxima atención al detalle, limpieza absoluta y destreza técnica en cada estación. Quienes pasan horas picando vegetales, manipulando proteínas o amasando frente al calor del horno saben que las uñas largas son un peligro latente de contaminación y un obstáculo para la agilidad en la cocina.

Sin embargo, mantener los estándares de higiene profesional no tiene por qué ser sinónimo de sacrificar el cuidado de tu manicura ni renunciar a las tendencias de la moda actual.

Este verano, las uñas cortas y bien perfiladas se han convertido en la declaración de estilo definitiva dentro y fuera del reality. La clave está en seleccionar esmaltes semipermanentes de alta resistencia que soporten el lavado constante de manos.

Colores de uñas cortas en tendencia para el verano 2026

A continuación, te presentamos los cinco colores de la temporada que combinan elegancia culinaria y frescura veraniega.

Verde oliva

Inspirado en los ingredientes más frescos de la huerta, el verde oliva domina la paleta de este año. Es un tono orgánico y sofisticado que disimula perfectamente cualquier pequeña mancha causada por especias durante el reto.

Terracota quemado

Para evocar el calor de las hornillas y las cazuelas tradicionales de barro, el terracota es el tono cálido ideal. Su matiz terroso añade personalidad a las manos sin llegar a la estridencia de un rojo clásico.

Beige almendrado

La discreción nunca pasa de moda en la alta cocina. Un tono beige con subtonos rosados o almendrados es el favorito de quienes buscan una limpieza visual absoluta. Su principal ventaja en la estación de trabajo es que, al parecerse al tono natural de la piel, cualquier pequeño desprendimiento del esmalte por el uso de los cuchillos pasa completamente desapercibido.

Amarillo mantequilla

El verano exige un toque de luz. El amarillo mantequilla es la opción suave y cremosa que está arrasando esta temporada. Menos estridente que el neón, este color pastel evoca la delicadeza de la repostería fina y aporta una vibra alegre a las manos mientras sostienes las pinzas de emplatar.

Baby blue

El baby blue ofrece un toque moderno y tranquilizante. Es un color al que se le pueden añadir pedrería o el nail art que más te guste este temporada de verano de 2026.