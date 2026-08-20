Cómo preparar una deliciosa y picosita salsa en molcajete con el toque MasterChef 24/7
Sorprende a tu familia con esta receta ideal para lucirte como un cocinero de MasterChef 24/7.
Dentro de los retos más exigentes de la gastronomía mexicana, la elaboración de salsas tradicionales suele meter en apretados a más de uno. Ningún procesador eléctrico puede igualar la textura, los aceites esenciales y la profundidad de sabor que se liberan al martajar los ingredientes directamente en este utensilio milenario. Una buena salsa de molcajete roja, picante y bien sazonada, es el elemento capaz de transformar un platillo común en una creación verdaderamente memorable frente al jurado de MasterChef 24/7.
Si quieres dominar esta técnica ancestral y llevar la esencia del foro a tu mesa, te compartimos el paso a paso detallado para lograr un acabado rústico y equilibrado.
¿Cómo se hace la salsa de molcajete roja?
Para llevar a cabo esta receta rústica de Nestle y potenciar el sazón de tus platillos favoritos en casa, asegúrate de alistar los siguientes ingredientes:
- 3 piezas de jitomate rojo
- 2 piezas de chile serrano
- ¼ de pieza de cebolla dulce
- ½ cucharadita de ajo picado finamente
- 1 cubo de sazonador concentrado de tomate con pollo
- Sal gruesa y pimienta negra al gusto
El proceso inicia en la estufa. En un cazo con agua hirviendo, coloca los jitomates, los chiles serranos y el trozo de cebolla dulce. Deja cocer a fuego medio hasta que la piel del jitomate comience a reventarse y los chiles cambien a un tono verde más oscuro.
Una vez listos, retira los ingredientes del agua con cuidado y pásalos a la base del molcajete. Comienza agregando la media cucharadita de ajo picado junto con el cubo sazonador concentrado de tomate con pollo. Utiliza la piedra o tejolote ejerciendo fuerza firme en movimientos circulares.
Posteriormente, incorpora la cebolla cocida y finalmente los jitomates uno a uno, martajando suavemente para conservar trozos pequeños y lograr esa textura aterciopelada pero con cuerpo. Rectifica la sazón añadiendo un toque de sal gruesa y pimienta recién molida al gusto, revuelve con una cuchara de madera y sirve al momento.