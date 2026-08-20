Famoso actor es hallado muerto en su casa, a los 49 años

La industria del entretenimiento en Tailandia se encuentra de luto por la muerte de Ray Macdonald, uno de los actores más famosos de ese país. El intérprete de 49 años fue encontrado sin signos vitales en un su casa del subdistrito de Phatthanakan, en Bangkok.

Fue su esposa, Sarinya Jintanawararak, quien encontró al actor inconsciente en un sofá y llamó a emergencias, aproximadamente a las 6:20 A.M. Un video de seguridad muestra que Macdonald colapsó varias horas antes, alrededor de las 12:12: A.M., de acuerdo con el diario Bangkok Post.

Ya se dieron a conocer los resultados de la autopsia y se realizan los ritos funerarios. Medios locales indican que pudo haber muerto a causa de obstrucciones en 3 arterias coronarias, que provocaron un flujo sanguíneo insuficiente hacia el corazón. El actor Bhudhipong Sreewatana, amigo cercano de Macdonald, dijo que no parece haber experimentado dolor o sufrimiento antes de perder la consciencia y morir; para él pudo haber sido como simplemente quedarse dormido.

Quién era Ray Macdonald

Además de ser un exitoso actor y conductor, Ray Macdonald era creador de contenido especializado en viajes. Nacido en 1977, tenía ascendencia tailandesa y escocesa, por lo que pasó parte de su educación básica en Reino Unido.

Alcanzó la fama desde los años 90, con el programa Teen Talk que era muy popular entre los adolescentes. Participó en películas como "Fun bar karaoke" (1997), "Dang Bireley's and the Young Gangsters" y "Dear Galileo" (2009), además de telenovelas como "O-Negative". Fue reconocido como mejor actor y mejor actor de reparto en los Premios Nacionales de Cine Suphannahong, los más importantes de Tailandia.

Como presentador de viajes, se consideraba un pionero de su país. Se caracterizaba por su estilo relajado y por viajar como mochilero, alejándose de los atractivos turísticos tradicionales y prefiriendo las experiencias locales; acostumbraba usar el transporte público local o comiendo todo tipo de platillos ajenos a él, por ejemplo.

Desde 2018 estaba casado y vivía con Sarinya Jintanawararak. Le sobrevive un hijo.

