MasterChef 24/7 contra “Las Divas": los cocineros tienen una plática incómoda y terminan a los gritos (VIDEO)

La tensión inundó el ambiente de MasterChef 24/7 en las horas previas al domingo de eliminación de este 7 de junio. Todo como consecuencia de la acalorada discusión que tuvieron varios cocineros contra “Las Divas”, a las que les reclamaron por hacer ruido en la madrugada y luego ser las primeras en quejarse de que no pueden dormir. Lo que nadie vio venir, es que empezarían a salir a la luz nuevas molestias, como Pablo, que afirmó que hay gente que se termina la comida y nadie dice nada.