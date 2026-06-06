Zahie Téllez revela quiénes son los 2 cocineros de MasterChef 24/7 que más han mejorado en la semana 3
A punto de arrancar una nueva etapa en MasterChef 24/7, la Chef Zahie Téllez considera que hay participantes que están evolucionando mucho con sus platillos.
Conforme avanza la competencia, el nivel en MasterChef 24/7 se está volviendo cada vez más exigente y los cocineros tienen que demostrar ya que tienen lo necesario para seguir avanzando en la cocina más famosa de México. Y con los retos de "platillos de cantina" para el viernes de salvación del 5 de junio, a Zahie Téllez le quedó claro que hay 2 participantes que están dando su mayor esfuerzo para alcanzar a los demás.
Se trata de Lancer y Antrax, quienes a pesar de que han tenido "días malos" con recetas que no salieron como esperaban y con críticas muy fuertes por parte de los jueces, se han dedicado a repasar sus lecciones para entregar mejores resultados. Así lo compartió la chef a través de sus historias de Instagram, donde reconoció que, al menos hasta esta prueba donde hubo tostadas, enchiladas, arroz con leche y hasta caldo de camarón, ellos son los que mostraron su evolución.
¿Quién es el tercer eliminado de MasterChef 24/7? Ellos son los cocineros en riesgo para el 7 de junio
Los 11 participantes que tienen delantales negros tendrán que enfrentarse en el domingo de salvación este 7 de junio para defender su permanencia. Solo 1 de ellos podrá ser salvado por el público, mientras que los demás deberán dejarlo todo en la parrilla para convencer a los jueces. Y por si fuera poco, esta vez habrá doble eliminación, lo que significa que únicamente 9 cocineros regresarán con sus compañeros, así que la presión es mucho mayor.
Los cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo por su delantal negro tras el reto de "comida de cantina", son:
- Arturo
- Luis
- Emmanuel
- Daniela
- Pablo
- Ricardo
- Lancer
- Lula
- María
- Diego (que no pudo presentar sus platillos debido a que tuvo un incidente mientras cocinaba)
- Michelle (que si bien ya estaba salvada por el beneficio de Ramahá, fue elegida por Flor para intercambiar su lugar con Ixdit gracias al Pin del chef que se ganó el lunes pasado y le dio muchas ventajas).