Zahie Téllez revela quiénes son los 2 cocineros de MasterChef 24/7 que más han mejorado en la semana 3

Conforme avanza la competencia, el nivel en MasterChef 24/7 se está volviendo cada vez más exigente y los cocineros tienen que demostrar ya que tienen lo necesario para seguir avanzando en la cocina más famosa de México. Y con los retos de "platillos de cantina" para el viernes de salvación del 5 de junio, a Zahie Téllez le quedó claro que hay 2 participantes que están dando su mayor esfuerzo para alcanzar a los demás.

Se trata de Lancer y Antrax, quienes a pesar de que han tenido "días malos" con recetas que no salieron como esperaban y con críticas muy fuertes por parte de los jueces, se han dedicado a repasar sus lecciones para entregar mejores resultados. Así lo compartió la chef a través de sus historias de Instagram, donde reconoció que, al menos hasta esta prueba donde hubo tostadas, enchiladas, arroz con leche y hasta caldo de camarón, ellos son los que mostraron su evolución.

La Chef Zahie Téllez reconoció el desempeño de Lancer y Antrax en MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Quién es el tercer eliminado de MasterChef 24/7? Ellos son los cocineros en riesgo para el 7 de junio

Los 11 participantes que tienen delantales negros tendrán que enfrentarse en el domingo de salvación este 7 de junio para defender su permanencia. Solo 1 de ellos podrá ser salvado por el público, mientras que los demás deberán dejarlo todo en la parrilla para convencer a los jueces. Y por si fuera poco, esta vez habrá doble eliminación, lo que significa que únicamente 9 cocineros regresarán con sus compañeros, así que la presión es mucho mayor.

Los cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo por su delantal negro tras el reto de "comida de cantina", son:

