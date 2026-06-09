Un gran mano a mano: Chefs explican el Reto de duelo de 1 vs 1 ¿Quién ganará?

Los chefs presentaron un intenso reto de duelo uno vs uno, enfrentando a los cocineros según las tensiones que han surgido dentro de la competencia. Con orgullo, estrategia y talento en juego, cada enfrentamiento promete sacar chispas en la cocina. ¿Quién logrará imponerse y demostrar que tiene lo necesario para seguir avanzando en MasterChef 24/7?