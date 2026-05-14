Primer regaño en MasterChef 24/7: los creadores no escuchan a Lili Cuéllar

Los creadores de contenido enfrentaron su primera clase dentro de MasterChef 24/7, guiados por Lili Cuéllar, experta en repostería y una de las chefs más exigentes del proyecto. Sin embargo, la emoción del momento provocó que varios no pusieran atención a las indicaciones, lo que desató su primer regaño. La chef dejó claro que en esta cocina no basta con entusiasmo: también hay que escuchar, aprender y seguir cada paso para avanzar.